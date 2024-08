Norte da Itália é atingido por deslizamentos de terra

SAPPADA, 7 AGO (ANSA) - Os principais acessos que ligam as regiões de Friuli Veneza Giulia e Vêneto, no norte da Itália, estão bloqueados desde a noite de ontem (6) devido a dois deslizamentos de terra ocasionados por um temporal. Não há registros de vítimas.

Até o momento, o único acesso disponível entre as regiões é a estrada entre Forni di Sopra, no Friuli, e Belluno, no Vêneto.

Equipes de resgate seguem trabalhando para liberar todas as áreas atingidas. Em Sappada, no Friuli Veneza Giulia, o deslizamento deslocou grandes blocos de pedra.