Papa retoma audiências com apelo por paz no Oriente Médio

Francisco também pediu orações dos fiéis "pela martirizada Ucrânia, por Myanmar e pelo Sudão". "Que essas populações que tanto sofrem com a guerra possam reencontrar em breve a tão desejada paz", acrescentou.

Além disso, o líder católico cobrou esforços para "eliminar as discriminações étnicas em regiões do Paquistão e do Afeganistão, especialmente contra as mulheres".

A audiência foi brevemente interrompida por um protesto de duas ativistas de direitos dos animais. "A tourada é pecado", dizia um cartaz levantado pelas mulheres, que também gritavam e foram retiradas da sala pelos seguranças. (ANSA).

