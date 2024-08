Derretimento de geleira revela corpos da 1ªGM na Itália

TRENTO, 20 AGO (ANSA) - Dois corpos de soldados italianos da Primeira Guerra Mundial foram encontrados no maciço da Marmolada, na província de Trento, norte da Itália.

Os restos mortais, que estavam a 2,7 mil metros acima do nível do mar, foram localizados por um montanhista que passava pelo local no último dia 16 e avisou as autoridades.

Os corpos só foram encontrados devido ao derretimento acelerado das geleiras nos Alpes em função das altas temperaturas do verão europeu e da crise climática.