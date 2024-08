Fórum empresarial entrega propostas a Lula para influenciar G20

Esta é a primeira vez que o B20 entrega as propostas do setor privado ao G20 antes da reunião final do grupo, em novembro.

As sugestões se concentram nas áreas de finanças e infraestrutura; transição energética e clima; sistemas alimentares sustentáveis e agricultura; comércio e investimento; mulheres, diversidade e inclusão; emprego e educação; transformação digital; e integridade e conformidade.

De acordo com Ioschpe, a entrega das recomendações fortalece a participação do fórum empresarial durante a presidência brasileira do G20, ao disseminar as propostas elaboradas e contribuir para promover diálogo e formular políticas públicas.

"O trabalho do B20 Brasil foi orientado por cinco pilares estratégicos que estão conectados às três grandes prioridades do G20 e nos ajudaram a elaborar as recomendações necessárias, para avançarmos em temas relevantes, além de propor soluções para grandes desafios globais, como a transição energética e o processo de descarbonização, a transformação digital, o combate à fome, pobreza e as desigualdades, entre outros", afirma o chair.

As iniciativas incluem incentivos para uma economia de baixo carbono, o aumento da capacidade energética renovável até 2030, além de aprimorar a transparência e a comunicação em sistemas de Inteligência Artificial (IA).

Segundo Alban, "as recomendações do B20 Brasil poderão contribuir com um novo ciclo de crescimento do país". "A expectativa é que as propostas sejam colocadas em prática. Por isso, o B20 priorizou sugestões de alto impacto e que possam de fato ser executadas", concluiu ele. (ANSA).