Moraes dá 24h para X indicar representante e evoca suspensão

SÃO PAULO, 28 AGO (ANSA) - O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu prazo de 24 horas para que o bilionário Elon Musk, dono do X, antigo Twitter, indique um novo representante legal da rede social no Brasil e ameaçou suspender a plataforma no país caso a ordem não seja cumprida.

A intimação foi enviada ao X na noite desta quarta-feira (28), através de uma resposta a uma publicação da rede social na própria plataforma em 17 de agosto, uma vez que a empresa fechou seus escritórios em solo brasileiro.

"Mandado de intimação", escreveu a conta do STF no X, com a marcação do perfil de Musk e uma imagem da ordem de Moraes.