Israel mantém operação militar na Cisjordânia pelo 2° dia

ROMA, 29 AGO (ANSA) - As Forças de Defesa de Israel (IDF) continuam nesta quinta-feira (29) a ampla operação militar deflagrada na Cisjordânia ocupada, iniciativa que arrisca agravar o conflito no Oriente Médio e definida como "violação do direito internacional" pela ONU.

A ofensiva permanece concentrada principalmente na área de Tulkarm, no norte do território palestino, e em Jenin, enquanto as tropas israelenses já se retiram do campo de Al Fara, perto de Tubas.

Segundo a agência de notícias palestina Wafa, citando fontes médicas, 17 pessoas foram mortas durante as ações israelenses na área, incluindo oito em Jenin, cinco em Tulkarem e quatro em Tubas, e mais de 30 ficaram feridas.