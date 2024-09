Alemanha frustra suposto ataque a consulado de Israel

BERLIM, 5 SET (ANSA) - Um homem morreu após trocar tiros com a polícia perto do Consulado de Israel em Munique, na Alemanha, nesta quinta-feira (5), dia em que os judeus recordam os 52 anos do atentado contra atletas israelenses nas Olimpíadas de 1972.

O suspeito, Emra I., um austríaco de 18 anos, chamou a atenção dos agentes ao rondar o local com uma baioneta antiga.

Segundo o ministro do Interior da Baviera, Joachim Herrmann, o jovem "atirou contra os policiais, que responderam". O político alemão ainda acrescentou que "um possível ataque ao Consulado-Geral de Israel foi frustrado".