Mau tempo provoca caos no norte da Itália e deixa desaparecido

TURIM, 5 SET (ANSA) - Uma onda de mau tempo com tempestades e ventos de quase 160 quilômetros por hora provocou transtornos por todo o norte da Itália e deixou um homem de 58 anos desaparecido no Piemonte, enquanto a parte mais baixa do centro histórico de Veneza foi tomada pela água.

Um camponês trabalhava de trator em uma estrada quando foi atingido por uma torrente originada no rio Orco, na cidade de Feletto, província de Turim, e seu paradeiro é desconhecido. Os bombeiros seguem na busca pelo desaparecido, e o veículo que ele utilizava foi achado tombado no leito do rio.

O temporal desta quinta-feira (5) também alagou e bloqueou diversas rodovias e ferrovias em outras regiões italianas, como Ligúria e Lombardia. No Vêneto, a cidade de Veneza registrou uma cheia de 99 centímetros, o suficiente para cobrir de água a Praça San Marco, região mais visitada do município.