Animação francesa sobre família italiana estreia no Brasil

SÃO PAULO, 6 SET (ANSA) - A produção "Proibido a Cães e Italianos", do diretor francês Alain Ughetto, sobre a história de uma família italiana que migrou pela Europa e América estreará no Brasil no próximo dia 12 de setembro.

A animação stop motion - um docudrama com bonecos e imagens de arquivo - poderá ser vista nos cinemas do país em versão legendada depois de passar por mais de 10 festivais internacionais, entre 2022 e 2023, e vencer prêmios, incluindo o de Melhor Longa-Metragem de Animação, no European Film Awards, o Oscar europeu.

A coprodução entre França, Itália, Bélgica, Suíça e Portugal de 2022, com duração de 70 minutos, leva os espectadores ao início do século 20, quando no norte da Itália, em Ughettera, no Piemonte, vive a família Ughetto.