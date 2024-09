PF vai investigar denúncias contra Silvio Almeida

(ANSA) - BRASILIA, 06 SET - A Polícia Federal (PF) anunciou nesta sexta-feira (6) que deve abrir um inquérito para investigar as denúncias de assédio sexual contra o ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, apresentadas pela ONG Me Too Brasil.

Em entrevista ao programa "Em Ponto", da Globonews, o delegado Andrei Passos Rodrigues, diretor-geral da PF, informou que um inquérito deve ser instaurado ainda hoje.

"Provavelmente as pessoas serão ouvidas semana que vem", acrescentou Rodrigues.