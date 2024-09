Itália estuda projeto para reduzir impostos a casais com filhos

ROMA, 11 SET (ANSA) - O ministro da Economia da Itália, Giancarlo Giorgetti, trabalha em um projeto para reduzir os impostos para casais com filhos, em uma tentativa do governo de reverter a tendência de queda na taxa de natalidade no país.

A informação é do jornal Il Foglio, alinhado com a gestão da premiê Giorgia Meloni. O objetivo seria "dar a possibilidade de quem tem mais filhos pagar menos impostos, ainda que a custo de eliminar ou rever algumas desonerações fiscais para pessoas sem filhos e aumentá-las a quem os faz".

Giorgetti já teria levado o assunto para a mesa de Meloni e pretende alertar a oposição sobre os efeitos do inverno demográfico no tecido econômico.