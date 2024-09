EUA anunciam sanções a 16 membros do governo Maduro

WASHINGTON, 12 SET (ANSA) - Os Estados Unidos anunciaram nesta quinta-feira (12) novas sanções contra 16 membros do governo do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, acusados de "fraudes eleitorais".

Segundo o Departamento do Tesouro americano, dentre os sancionados estão representantes do alto escalão do Conselho Nacional Eleitoral (CNE) e do Tribunal Supremo de Justiça (TSJ), que, de acordo com o órgão, "impediram um processo eleitoral transparente e a divulgação de resultados eleitorais precisos".

Tanto o CNE quanto o TSJ referendaram a vitória de Maduro nas eleições de 28 de julho, resultado contestado pela oposição.