Ministro italiano exalta parceria com Brasil no setor de energia

"A Itália reconhece e aprecia o caminho de transição energética empreendido pelo Brasil. O papel das redes de distribuição será cada vez mais crucial para satisfazer a demanda e acomodar novas capacidades provenientes de fontes renováveis, juntamente com sistemas de armazenamento de energia, que são fundamentais para garantir um fornecimento estável e confiável, equilibrando a oferta e a demanda do sistema elétrico", declarou Pichetto Fratin.

Segundo o ministro, a Itália "apoia fortemente" as prioridades definidas pela presidência brasileira no G20 no setor, "para acelerar o financiamento às economias em desenvolvimento e aos países mais vulneráveis; favorecer a dimensão social da transição energética; e promover o papel fundamental dos biocombustíveis sustentáveis em nível global".

"O setor energético italiano está fortemente envolvido no Brasil, com investimentos que também visam o desenvolvimento da cadeia e a criação de empregos locais. A cooperação público-privada, a contribuição da comunidade científica e a participação ativa da população são elementos essenciais para enfrentar com sucesso os fenômenos climáticos extremos e proteger o bem-estar e a segurança dos cidadãos", disse Pichetto Fratin.

"Neste contexto, insere-se o compromisso renovado do grupo Enel com novos investimentos previstos para os próximos três anos, destinados em grande parte à melhoria e resiliência da rede de distribuição. As autoridades públicas devem estabelecer políticas e regulamentações que incentivem e facilitem os investimentos na resiliência das infraestruturas. Ao mesmo tempo, as empresas privadas, com sua experiência, conhecimento tecnológico, inovação e investimentos, têm a capacidade de desenvolver soluções tecnológicas de ponta e gerir as operações com uma visão estratégica, em benefício do bem-estar público", salientou. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.