Turista morre após ser atingida na cabeça por estátua na Itália

NÁPOLES, 17 SET (ANSA) - Morreu nesta terça-feira (17) a turista italiana Chiara Jaconis, de 30 anos, que havia sido atingida na cabeça pela queda de uma estátua no centro histórico de Nápoles, sul do país.

O acidente aconteceu no domingo (15), quando a jovem, natural de Pádua, no Vêneto, norte da Itália, finalizava o passeio pela cidade com seu namorado na região dos Quartieri Spagnoli. Seu voo de retorno estava previsto para aquela noite.

Chiara foi levada ao hospital em estado grave e passou por uma cirurgia, mas não resistiu.