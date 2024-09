Papa envia carta a cardeais para pedir redução de custos

"A reforma lançou as bases para a implementação de políticas éticas para melhorar o desempenho econômico dos bens existentes", afirmou.

De acordo com o líder da Igreja Católica, "as instituições da Santa Sé têm muito a aprender com a solidariedade de boas famílias, aquelas que estão em boa situação financeira e ajudam os necessitados".

O argentino também reforçou a necessidade de que "cada instituição se esforce por encontrar recursos externos para a sua missão, dando um exemplo de gestão transparente e responsável ao serviço da Igreja".

"No que diz respeito à redução de custos, é necessário dar um exemplo concreto para que o nosso serviço seja realizado num espírito de essencialidade, evitando o supérfluo e selecionando bem as nossas prioridades, favorecendo a colaboração mútua e as sinergias", ressalta ele.

Por fim, disse aos cardeais que "devemos estar conscientes de que hoje nos encontramos perante decisões estratégicas a tomar com grande responsabilidade, porque somos chamados a garantir o futuro da missão". (ANSA).