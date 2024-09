Sophia Loren celebra 90 anos com homenagens e festa em Roma

ROMA, 20 SET (ANSA) - A diva do cinema italiano Sophia Loren celebra 90 anos de vida nesta sexta-feira (20) com um evento no Space Cinema Moderno, em Roma, sua cidade natal.

A comemoração, promovida pelo Ministério da Cultura, Cinecittà e Archivio Luce, prosseguirá com uma festa exclusiva para 150 convidados no terraço do Hotel Anantara Palazzo Naiadi, com vista para as Termas de Diocleciano.

Loren, que é uma das atrizes italianas mais queridas do mundo, usará um vestido desenhado por seu amigo Giorgio Armani para receber o prêmio por sua carreira das mãos da subsecretária de Cultura da Itália, Lucia Borgonzoni, e de Chiara Sbarigia, presidente do Cinecittà, o principal centro cinematográfico do "Belpaese", que está organizando uma série de iniciativas para celebrar o aniversário da atriz.