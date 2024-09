G7 mostra preocupação com espiral de violência no Oriente Médio

"Trabalhamos incessantemente, em conjunto com os nossos parceiros, para identificar uma saída diplomática que nos permita a reduzir as tensões na região", afirmou ele, pedindo uma desescalada na tensão.

Em comunicado oficial, o G7 reiterou o seu forte apoio aos esforços de mediação em andamento liderados pelos Estados Unidos, Egito e Catar para chegar a uma resolução entre as partes no conflito em Gaza.

"Garantir o acesso humanitário completo, rápido, seguro e sem entraves em todas as suas formas e através de todos os pontos de passagem relevantes continua a ser uma prioridade absoluta", acrescenta o texto.

De acordo com o chefe da diplomacia italiana, a reunião nos Estados Unidos ofereceu "uma nova oportunidade para qualificar ainda mais a unidade política das sete democracias liberais e economias industriais na abordagem dos principais desafios e crises da atualidade", como a situação no Oriente Médio e o apoio à Ucrânia.

"Também acompanhamos atentamente a situação no Mar Vermelho, onde nos últimos dias a proteção oferecida pela Aspides, com o comando tático italiano, às operações de reboque do navio Sounion permitiu evitar um desastre ambiental, a liberdade de navegação e a proteção do comércio marítimo no centro das prioridades do G7", destacou Tajani.

Na reunião, os ministros do G7 ainda reiteraram o seu total e constante apoio à Ucrânia, enfatizando que vão trabalhar para "alcançar uma paz justa sob a plena propriedade do povo ucraniano e, para este efeito", vão continuar a dialogar com todos os parceiros globais.