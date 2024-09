Onda de mau tempo na Itália deixa avó e neto desaparecidos

Desde ontem, tempestades e inundações foram registradas em vários territórios da Itália, como as províncias de Pádua, Treviso, Vicenza, Veneza e Verona.

Inclusive, o governador do Vêneto, Luca Zaia, anunciou que assinou um decreto que declara o estado de emergência regional devido às "condições climáticas adversas excepcionais que atingiram alguns municípios", a partir de 23 até 24 de setembro de 2024.

Já na região do Lazio, as autoridades meteorológicas emitiram um alerta amarelo para as próximas horas, por causa da previsão de chuvas isoladas e dispersas, incluindo aguaceiros ou trovoadas, com quantidades cumulativas que variam de fracas a moderadas.

(ANSA).

