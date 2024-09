Empresas italianas levam inovação para feira de energia no Rio

Dentre as empresas Made in Italy que participaram do evento, estão a Innovo SRL, referência global em engenharia e locação de equipamentos e que apresentou soluções de ponta voltadas para os setores de energia renovável e offshore, reafirmando o compromisso com a transição para fontes de energia sustentáveis.

Ao lado da Innovo, a Orion S.p.A, reconhecida por suas válvulas de aço de alta tecnologia, destacou a capacidade de atender às indústrias de petróleo e química com soluções robustas e eficientes, projetadas tanto para grandes empresas de engenharia quanto para usuários finais.

Outro destaque foi a presença da De Pretto, uma das mais tradicionais empresas italianas no setor de energia, com mais de 130 anos de história, e que reforçou seu papel de vanguarda, com soluções customizadas e foco em inovação e flexibilidade.

Por fim, a SEA Brasil, especializada em enterramento de dutos e cabos submarinos, apresentou sua expertise de mais de 20 anos de atuação no mercado brasileiro, prestando serviços para empresas de grande porte como a Petrobras.

"A participação das empresas italianas na ROG.e é uma clara demonstração do compromisso da Itália com o desenvolvimento sustentável e com a inovação tecnológica no setor de energia, especialmente em um momento tão crucial de transição energética global", afirmou a Câmara Ítalo-Brasileira. (ANSA).