Vieira discute resgate de brasileiros com chanceler do Líbano

RIO DE JANEIRO, 28 SET (ANSA) - O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, se encontrou neste sábado (28) com o chanceler do Líbano, Abdallah Rashid Bou Habib, em Nova York, nos Estados Unidos.

De acordo com o Palácio do Itamaraty, os dois conversaram sobre os recentes acontecimentos do conflito entre Israel e Hezbollah, que culminou na morte do líder do grupo xiita, Hassan Nasrallah.

Além disso, Vieira e Rashid discutiram uma provável operação de repatriação de brasileiros, pois o Brasil tem no Líbano sua maior comunidade no Oriente Médio, com cerca de 21 mil pessoas.