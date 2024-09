Papa diz que acompanha situação no Líbano com dor e preocupação

BRUXELAS, 29 SET (ANSA) - Na última etapa de sua viagem pela Bélgica, o papa Francisco afirmou neste domingo (29) que acompanha com "dor" e "preocupação" a atual situação no Líbano.

O confronto entre Israel e Hezbollah se intensificou em virtude dos últimos acontecimentos, principalmente após a morte de Hassan Nasrallah, líder do grupo xiita.

"Continuo acompanhando com dor e grande preocupação a expansão e intensificação do conflito no Líbano. A guerra está tendo efeitos devastadores sobre a população: muitas pessoas continuam morrendo, dia após dia, no Oriente Médio. Rezemos pelas vítimas, pelas suas famílias e pela paz", declarou o religioso.