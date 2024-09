Flamengo anuncia demissão de Tite após queda na Libertadores

(ANSA) - BRASÍLIA, 30 SET - O Flamengo anunciou na manhã desta segunda-feira (30) a demissão do técnico Tite, que não resistiu à eliminação do time na Copa Libertadores da América pelo Peñarol, na última quinta (26), e ao desempenho abaixo do esperado no Brasileirão.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que o técnico Tite e sua comissão técnica não comandam mais o elenco rubro-negro. A direção agradece aos profissionais e deseja sorte na continuidade de suas carreiras", diz um comunicado nas redes sociais. O ex-jogador Filipe Luís assume a equipe interinamente.

Tite deixa o Flamengo após 357 dias, período em que comandou o time em 70 jogos, com 42 vitórias, 12 empates e 16 derrotas, com um aproveitamento de 65,7%.