Reino Unido encerra última central elétrica a carvão

A utilização do carvão como fonte de energia na Inglaterra durou 142 anos, quando em 1882 foi fundada a primeira central do gênero no mundo, em Holborn Viaduct, em Londres.

Os combustíveis fósseis contribuíram largamente para o crescimento econômico do país entre o século 19 e a década de 1990. Esta fonte de energia extremamente poluente foi utilizada para produzir quase 70% da eletricidade na década de 1980, antes de sofrer um drástico declínio: 38% em 2013, 5% em 2018 e 1% no ano passado.

Para os ambientalistas, este é um passo importante, no entanto, conforme afirmou um porta-voz da ONG Friends of the Earth, "a prioridade agora é o abandono do gás e o rápido desenvolvimento de energias renováveis". (ANSA).

