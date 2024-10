Claudia Sheinbaum toma posse como presidente do México

CIDADE DO MÉXICO, 1 OUT (ANSA) - A nova presidente do México, Claudia Sheinbaum, tomou posse nesta terça-feira (1º) em uma cerimônia no Palácio Legislativo de San Lázaro, sede da Câmara dos Deputados, e se tornou a primeira mulher a assumir o cargo no país.

A cerimônia reuniu diversos políticos mexicanos e autoridades internacionais, como o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e a primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden.

Sheinbaum recebeu a faixa presidencial do seu antecessor, Andrés Manuel López Obrador, e jurou "desempenhar com lealdade e patriotismo o cargo". A mandatária ainda declarou que "é hora de transformação e das mulheres".