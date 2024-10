Alemanha cobra conclusão 'rápida' de acordo Mercosul-UE

As negociações chegaram a ser finalizadas em 2019, mas foram reabertas no início do ano passado, após o Mercosul, especialmente o Brasil, rechaçar novas exigências ambientais por parte de Bruxelas.

Além disso, o acordo enfrenta oposição do presidente da França, Emmanuel Macron, e de agricultores de toda a UE, que temem a concorrência de produtos agropecuários mais competitivos do Mercosul. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.