Itália convoca G7 para discutir tensão no Oriente Médio

ROMA, 2 OUT (ANSA) - A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, convocou nesta quarta-feira (2) uma reunião com os líderes do G7 para discutir o aumento da tensão na guerra no Oriente Médio, após o Irã lançar uma chuva de mísseis contra Israel.

De acordo com a premiê italiana, a reunião "no nível dos líderes" do Grupo dos Sete foi convocada por causa do "agravamento da crise no Oriente Médio".

O encontro será realizado nesta tarde por videoconferência diretamente de Roma. "A Itália continuará a trabalhar por uma solução diplomática, também em sua capacidade como presidente rotativa do G7", declarou ela.