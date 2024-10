Partido propõe 'fortes' restrições a jus sanguinis na Itália

ROMA, 2 OUT (ANSA) - O partido conservador Força Itália (FI), do vice-premiê e ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, confirmou que apresentará nos próximos dias seu aguardado projeto de lei para alterar as regras de concessão de cidadania italiana, que deve incluir "fortíssimas restrições" no princípio conhecido como "jus sanguinis" ("direito de sangue").

Esse sistema permite que cidadãos nascidos no exterior, mas com ascendência italiana, independentemente da geração, obtenham o reconhecimento da dupla cidadania, algo que já beneficiou dezenas de milhares de ítalo-descendentes, especialmente na América do Sul.

Segundo o deputado Paolo Emilio Russo, a proposta do FI, partido fundado pelo finado ex-premiê Silvio Berlusconi, terá como um de seus três pilares uma "fortíssima restrição das concessões por jus sanguinis, para os chamados 'oriundi' de segunda geração".