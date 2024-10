Itália abre G7 do Interior com alerta sobre risco de ataques

MIRABELLA ECLANO, 3 OUT (ANSA) - O governo italiano abriu nesta quinta-feira (3), na cidade de Mirabella Eclano, na região da Campânia, a reunião dos ministros do Interior do G7, com foco no impacto negativo das guerras na Ucrânia e no Oriente Médio no mundo. "Os dois conflitos estão contribuindo para gerar uma polarização de nossas sociedades, aumentando o risco de algumas pessoas aderirem a ideologias violentas e cometerem atos terroristas em nossos territórios", declarou o ministro do Interior da Itália, Matteo Piantedosi, no início da sessão.

O político italiano alertou que os países não devem se "encontrar despreparados" e precisam "aprimorar a capacidade de prevenção".

"Tenho certeza que será uma reunião ministerial repleta de reflexões e espero ao mesmo tempo concreta, que fortalecerá a visão comum dos países do G7 em um momento tão delicado do ponto de vista histórico e geopolítico", acrescentou Piantedosi.