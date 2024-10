Projeto de partido sobre cidadania gera protesto na Itália

ROMA, 5 OUT (ANSA) - O projeto de lei para alterar as regras de concessão de cidadania italiana apresentado pelo partido conservador Força Itália (FI), do vice-premiê e ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, neste sábado (5), provocou uma briga política entre militantes de centro-direita.

Apoiadores do partido ultranacionalista Liga, um dos aliados do FI na coalizão do governo italiano, atacaram Tajani em Pontida, na região de Lombardia, com faixas e gritos de "contrabandista".

O grupo estava reunido no bastião histórico da legenda para a convenção do vice-premiê e ministro de Infraestrutura, Matteo Salvini, com a juventude, que usou slogans e frases "vulgares de nível miserável".