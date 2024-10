Operação da polícia italiana mira atividades da máfia no Brasil

PALERMO, 7 OUT (ANSA) - A polícia de Palermo, na Sicília, sul da Itália, prendeu três criminosos envolvidos com a máfia Cosa Nostra e que atuavam no exterior, sobretudo no Brasil. As atividades, também cometidas na Suíça e Hong Kong, envolviam extorsão e lavagem de dinheiro.

A operação, realizada em parceria com a Direção Distrital Antimáfia (DDA) de Palermo, levou à apreensão de 350 mil euros (R$ 2,85 milhões) e de nove empresas imobiliárias e restaurantes.

A investigação já havia levado à detenção no Brasil, em agosto, do empresário Giuseppe Bruno, 51, e ao confisco no país de recursos financeiros e bens no valor de 50 milhões de euros (R$ 300 milhões).