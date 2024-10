Prefeito de Teresina reclama dos 2%: 'Coisa estranha, votos não apareceram'

A eleição na capital piauiense foi vencida, já em primeiro turno, por Sílvio Mendes (União Brasil), que teve 239.848 votos (52,19% do total válido). O petista Fábio Novo, que liderava as pesquisas, teve 198.794 dos votos (43,26%).

A reeleição foi aprovada no Brasil, em 1997, e nas eleições municipais passou a vale a partir de 2000 . Desde então, a menor votação tinha sido do prefeito João Alves (DEM), de Aracaju, que em 2016 também caiu no primeiro turno com 9,9% dos votos válidos.

Prefeitos com menor votação em tentativas de reeleição:

Nilmar Ruiz (PL), em Palmas - 32,67% 2000 - Anibal Barcelos (PFL), em Macapá - 13,17%