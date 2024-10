Ganha-perde das urnas à direita: Kassab, Tarcísio, Paes, Bolsonaro, Lula...

O partido disputa, no entanto, o segundo turno em outras nove: chega na frente em Belo Horizonte, Fortaleza, Cuiabá, Aracaju, Palmas e Goiânia. E ficou em segundo em Belém, Manaus e João Pessoa. O número é vistoso, mas a realidade é mais pedregosa do que parece.

Em Belo Horizonte, simulações de segundo turno anteriores ao pleito de ontem apontavam o prefeito Fuad Noman, do PSD, à frente de Bruno Engler. Em Fortaleza, André Fernandes vai disputar com o petista Evandro Leitão, que tem o apoio do governador Elmano de Freitas, também petista. Em Belém, parece difícil que Eder Mauro consiga bater Igor Normando (MDB), candidato do governador Helder Barbalho, do mesmo partido. Em Manaus, o capitão Alberto Neto enfrenta o prefeito David Almeida (Avante). Em João Pessoa, Cícero Lucena (PP) não se reelegeu por pouco, com 49,16%. As chances do ex-ministro Marcelo Queiroga parecem reduzidas. Goiânia vai assistir a um embate na direita: o bolsonarista Fred Rodrigues, que chegou à frente (31,14%) vai se bater com Sandro Mabel (27,66%), do União Brasil, candidato do governador Ronaldo Caiado. Dadas as nove capitais, as vitórias mais prováveis estão em Cuiabá, Aracaju e Palmas.

LULA E O PT

Lula se envolveu pouco nas campanhas municipais. O PT elegeu 248 prefeitos Brasil afora, contra 182 em 2020. Ocorre que as eleições de há quatro anos ainda estavam sob o impacto da vitória de Bolsonaro em 2018. O desempenho foi, então, desastroso. Melhora um tanto agora, mas fica apenas em 9º lugar no ranking nacional. Perde para PSD (882), MDB (856), PP (748), União Brasil (585), PL (510), Republicanos (4360), PSB (312) e PSDB (273).

Conta ainda com algumas derrotas amargas: perdeu a eleição em Araraquara (SP), onde Edinho Silva faz uma gestão exemplar. No primeiro turno, o partido elegeu apenas quatro prefeitos: Lucianópolis, Santa Lúcia, Matão e Carapicuíba. No Brasil, disputa o segundo turno em outras 12 cidades, incluindo Fortaleza, Porto Alegre, Cuiabá e Natal.

Sim, há que se considerar: o PT apoiou a reeleição de dois dos campeões nacionais de votos: Eduardo Paes, no Rio, e João Campos (PSB) em Recife.

Vocês sabem o que penso. Acho que a avaliação dos brasileiros sobre a qualidade do governo está muito abaixo das realizações de Lula até aqui. Estes são tempos estranhos, em que uma figura como Pablo Marçal se torna assunto nacional.