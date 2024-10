'Contamos com recuperação da Argentina', diz Pirelli

SÃO PAULO, 9 OUT (ANSA) - O CEO da Pirelli na América Latina, Cesar Alarcon, disse nesta quarta-feira (9) que conta com a recuperação econômica da Argentina a partir do ano que vem, após um 2024 de "correção" no mercado do país.

"No ano passado, o setor de automóveis na Argentina fechou com números muito positivos, com 610 mil veículos de passageiros [produzidos]. Neste ano, a partir dessa correção, a queda vai ser para níveis de produção pouco inferiores a 400 mil", disse o executivo à ANSA durante o Fórum Itália-Brasil, evento organizado pela ICE, agência do governo italiano de promoção à internacionalização, e pela Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

"As informações por parte dos produtores é de que, no próximo ano, a Argentina vai ter um crescimento dos níveis de produção de veículos de passageiros de aproximadamente 10% ou 12%. A partir daí, contamos com a recuperação econômica da Argentina, de modo que possa favorecer também o comércio com o Brasil", salientou Alarcon. (ANSA).