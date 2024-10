Fórum Empresarial Brasil-Itália reúne mais de 300 empresários

"Queremos ser os intermediários do Brasil na União Europeia.

Podemos oferecer segurança jurídica e oportunidades de investimentos na Itália", disse o vice-premiê, acrescentando que espera que as "mensagens positivas do evento se transformem em ações concretas".

Além do vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth, o evento também teve as participações do ministro da Casa Civil, Rui Costa, que destacou os indicadores macroeconômicos brasileiros, entre os quais a alta de 3,3% no Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre deste ano.

Já o diretor-geral da Italian Trade Agency (ICE-ITA), Lorenzo Galanti, destacou a importância da agência ao dizer que ela "permanece firmemente comprometida em promover a excelência italiana e construir sólidas relações comerciais", o que contribui "para o crescimento e a competitividade das empresas italianas no Brasil".

"Observando os dados dos primeiros sete meses de 2024, há sinais de melhoria nas relações comerciais entre Itália e Brasil. As exportações italianas aumentaram para 3,42 bilhões de euros, com um crescimento de 10,1% em relação ao mesmo período de 2023. Por outro lado, as importações do Brasil somam 2,8 bilhões de euros, com uma leve diminuição de 3%. O intercâmbio total entre Itália e Brasil soma 6,2 bilhões de euros, com um crescimento de 3,8% em relação ao período correspondente em 2023", destacou Galanti.

O diretor ainda destacou que "a presença italiana no Brasil está longe de ser negligenciável. Em 2023, o estoque de investimentos italianos no país somava 13,2 bilhões de euros, com concentração nos setores de eletricidade e gás, na indústria de transformação e nos serviços de telecomunicações".