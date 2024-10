Hezbollah rechaça tentativas de infiltração das forças de Israel

ROMA, 9 OUT (ANSA) - O grupo xiita Hezbollah anunciou nesta quarta-feira (9) que rechaçou duas vezes as tropas israelenses que tentavam se infiltrar no sul do Líbano, em meio ao aumento da tensão na guerra no Oriente Médio.

Segundo o movimento pró-iraniano, os soldados das Forças de Defesa de Israel (FDI) tentaram infiltrar-se nas zonas fronteiriças de Blida e Labouneh.

Por sua vez, a Força Aérea Israelense atingiu "aproximadamente 185 alvos terroristas do Hezbollah no Líbano e cerca de 45 alvos terroristas do Hamas na Faixa de Gaza, incluindo células, locais de infraestrutura, estruturas militares, postos de observação, lançadores e depósitos de armas", informou o Exército no Telegram.