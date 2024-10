Temporal mata 7 pessoas no estado de São Paulo

SÃO PAULO, 12 OUT (ANSA) - Sete pessoas morreram devido ao temporal que atingiu diversas cidades do estado de São Paulo na noite de sexta-feira (11).

Em Diadema, na Grande São Paulo, uma das vítimas foi atingida pela queda de uma árvore, enquanto que em Cotia, na região metropolitana da capital paulista, a queda de um muro acertou três pedestres, matando dois deles.

Na cidade de São Paulo, a queda de uma árvore matou uma pessoa e deixou outra ferida no bairro do Campo Limpo. Já em Bauru, no interior, um muro caiu sobre três pessoas, matando uma mulher, um homem e uma criança. Além disso, vários bairros da capital ficaram sem energia elétrica após a forte chuva.