Documentário na Espanha questiona origem genovesa de Colombo

MADRID, 13 OUT (ANSA) - Um documentário transmitido na Espanha neste fim de semana afirma que o navegador genovês Cristóvão Colombo (1451-1506), que deu início à colonização europeia nas Américas, era na verdade um espanhol sefardita, nome dado aos membros de comunidades judaicas na Península Ibérica.

O filme "Colon ADN - Su verdadero origen" ("DNA Colombo - Sua verdadeira origem") foi exibido pela emissora pública TVE em horário nobre no dia 12 de outubro, data que celebra a Festa Nacional da Espanha, e parte de investigações lideradas pelo médico forense José Antonio Lorente, da Universidade de Granada.

A equipe do pesquisador analisou fragmentos ósseos atribuídos a Colombo e conservados na Catedral de Sevilha e os comparou com amostras de parentes e descendentes conhecidos, incluindo o suposto filho Hernando e o irmão Diego, que na verdade seria primo do explorador, para confirmar a veracidade dos restos mortais.