Cardeal se reúne com ministro russo em nova missão do Vaticano

MOSCOU, 14 OUT (ANSA) - O cardeal Matteo Zuppi, presidente da Conferência Episcopal Italiana (CEI), se encontrou nesta segunda-feira (14) em Moscou com o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov.

De acordo com o governo russo, o político discutiu com o religioso italiano a "cooperação na esfera humanitária no contexto do conflito na Ucrânia" e outras questões do cenário internacional.

O Ministério das Relações Exteriores ainda destacou o "desenvolvimento construtivo do diálogo entre a Rússia e o Vaticano".