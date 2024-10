Conheça 4 vilarejos inusitados no centro-norte da Itália

BOLONHA, 15 OUT (ANSA) - Na contramão do turismo de massa, a Itália oferece diversos itinerários que não deixam a desejar em termos de tradições, histórias e vida cotidiana.

Um deles é a rota que une quatro vilarejos inusitados no centro-norte do país: Viganella, no Piemonte; Bussana Vecchia, na Ligúria; Valeggio sul Mincio, no Vêneto, e Corinaldo, em Marcas.

O ponto de partida se dá nas montanhas do Vale de Antrona, em Viganella, um vilarejo piemontês onde, por séculos, seus habitantes passavam os meses de inverno sem luz solar, que não chegava às montanhas. Somente em 2006 veio a solução que mudou a vida da população: a inserção de um enorme espelho na montanha, que passou a refletir a luz do sol na praça principal, iluminando Viganella durante o período mais escuro do ano.