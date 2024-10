Coreia do Norte explode estradas para romper ligação com Sul

Em termos práticos, a destruição das rotas faz pouca diferença, tendo em vista que as duas Coreias continuam divididas por uma das fronteiras mais fortificadas do mundo e as estradas não eram utilizadas há anos. Mas seu simbolismo é mais um sinal da crescente tensão entre Seul e Pyongyang.

Inclusive, as forças armadas do Sul relataram que estavam empenhadas em "reforçar a prontidão" para responder aos mais diversos cenários, aumentando a vigilância das atividades militares acima do paralelo 38.

O Ministério da Unificação de Seul, que cuida dos assuntos transfronteiriços, condenou a medida, classificando como uma clara violação dos acordos intercoreanos anteriores e "altamente anormal".

Em coletiva, o porta-voz Koo Byoung-sam afirmou que "é deplorável que a Coreia do Norte esteja repetidamente conduzindo esse comportamento regressivo". (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.