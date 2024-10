Forte chuva deixa crianças ilhadas em escola no norte da Itália

SPEZIA, 16 OUT (ANSA) - Uma nova onda de mau tempo, com chuvas intensas, atingiu nesta quarta-feira (16) o norte da Itália, em particular a região da Ligúria, e provocou inundações de rios, deslizamentos de terra e deixou crianças ilhadas em escola.

Na zona de Savona, foram registradas enchentes em estradas e subsolos nos municípios de Calice Ligure e Celle Ligure, onde o prefeito Marco Beltrame lançou um apelo "para que as crianças permaneçam na escola no primeiro andar até novo aviso".

"Vamos fingir que estamos em alerta vermelho porque a situação é bastante grave", declarou ele, acrescentando que um grande deslizamento de terra atingiu Aurelia em Celle.