Petistas discutem conter dano com Boulos e citam ligação com base de Nunes

Uma ala do PT já se conformou com uma possível derrota de Guilherme Boulos (PSOL) e fala em contenção de danos. Petistas ouvidos pela coluna dizem, que se o candidato do PSOL obtiver mais de 40% dos votos, já pode ser considerado um "bom desempenho".

Eles citam ainda a proximidade com a base aliada do prefeito e candidato à reeleição Ricardo Nunes (MDB), que conta com partidos com ministérios na Esplanada: MDB, PSD e União Brasil.

"Assim que o Nunes for eleito, já vai ter uma composição. Essa é sobretudo uma derrota de Jair Bolsonaro", diz um petista sob a condição de anonimato, referindo-se ao fato de o ex-presidente não ter se engajado na campanha de Nunes desde o início, apesar de ter indicado o vice.