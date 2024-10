População de Gaza reage à morte do líder do Hamas e torce por fim da guerra

O homem lembrou, porém, que outros líderes do Hamas também foram mortos por Israel, e isso não acabou com a guerra. Rehab Ibrahim Odeh, de 64 anos, afirmou não achar que a morte de Yahya Sinwar irá mudar a realidade de quem vive em Gaza.

Israel diz que a "justiça foi feita", mas premiê descarta fim da guerra. O governo israelense republicou a confirmação das Forças de Defesa de Israel sobre a morte de Yahya nas próprias redes sociais. Em pronunciamento, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu declarou que a "guerra não acaba" com a morte do líder do Hamas.

A morte de Yahya Sinwar

O líder do Hamas, Yahya Sinwar, foi morto por forças de defesa israelenses nesta quinta-feira (17). A informação foi dada pelas Forças de Defesa de Israel.

Morte foi confirmada após teste de DNA. Os exames foram feitos em Jerusalém.

Sinwar estava com outros dois membros do Hamas em Tal as Sultan, perto de Rafah, no sul do enclave. Segundo as Forças de Defesa de Israel, soldados mataram três homens armados e só desconfiaram da identidade do líder do Hamas após o assassinato.