Biden saúda morte de Sinwar e projeta cessar-fogo em Gaza

BERLIM, 18 OUT (ANSA) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi recebido em Berlim pelo chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, nesta sexta-feira (18), no último compromisso do americano na Europa como chefe de Estado.

O encontro ainda reuniu o presidente da França, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, que discutiram os principais conflitos internacionais e um possível cessar-fogo no Oriente Médio.

Segundo Biden, a morte do líder do Hamas em Gaza, Yahya Sinwar, em uma operação das forças israelenses remove um obstáculo importante para que se chegue a um acordo na região.