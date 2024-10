Migrantes enviados para Albânia retornam para Itália

Apesar do balde de água fria derramado pelo tribunal romano em cima das políticas migratórias da premiê Giorgia Meloni, fontes do governo italiano garantiram que as operações para levar migrantes resgatados no Mediterrâneo para os centros de acolhimento construídos pela Itália na Albânia vão prosseguir regularmente.

A próxima chegada de um navio da Marinha italiana transportando deslocados internacionais ao porto de Shenjin dependerá das condições climáticas dos próximos dias, segundo as fontes. (ANSA).

