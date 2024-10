Pesquisa Quaest em Curitiba traz Pimentel com 42% das intenções e Cristina Graeml com 39%

A pesquisa Quaest sobre a disputa pela Prefeitura de Curitiba, encomendada pela RPC e divulgada neste sábado, 19, mostra o atual vice-prefeito Eduardo Pimentel (PSD) com 42% das intenções de voto, empatado tecnicamente com Cristina Graeml (PMB), que tem 39%.

Outros 15% correspondem a brancos, nulos ou dizem que não irão votar, e os indecisos são 4%.

A margem de erro é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o intervalo de confiança é de 95%.

A Quaest também perguntou aos entrevistados se a escolha apontada no cenário estimulado é definitiva ou se ainda pode mudar: 72% dizem que a decisão é definitiva, e 28% podem mudar de voto.

O conhecimento e a imagem dos candidatos também foram mensurados. Pimentel é visto positivamente por 66%, e negativamente por 24%, outros 8% dizem não conhecê-lo, e 2% não quiseram ou não souberam responder.

Já Graeml tem imagem positiva para 53% e negativa para 26%, sendo desconhecida para 18%. Outros 3% não quiseram ou não souberam responder.

O ex-deputado federal Deltan Dallagnol (Novo) publicou na última quarta-feira, 16, em sua rede social um vídeo defendendo Pimentel contra Graeml.

A ação do ex-procurador da República vem num momento em que apoiadores do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) começam a abraçar a campanha da candidata do PMB, que se apresenta como "antissistema".

O ex-presidente apoiou explicitamente a jornalista, apesar de seu partido ter indicado o vice na chapa de Pimentel.