Sexto voo com repatriados do Líbano chega ao Brasil

Enquanto isso, as ações das Forças de Defesa de Israel (IDF) no Líbano seguem firmes. Um ataque realizado no leste do país matou quatro pessoas, incluindo o prefeito da cidade de Sohmor.

Outros dois óbitos foram registrados em uma rodovia em Jounieh.

O Exército israelense também pediu para que os moradores de algumas áreas do sul de Beirute abandonem imediatamente suas residências, pois estão localizadas "nas proximidades de estruturas pertencentes ao Hezbollah". (ANSA).

