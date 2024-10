Lula faz exames em Brasília após traumatismo craniano

(ANSA) - BRASÍLIA, 22 OTT - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), realizou exames médicos no Hospital Sírio-Libanês de Brasília nesta terça-feira (22), três dias depois de ter sofrido um traumatismo craniano em função de uma queda no banheiro.

O presidente de 78 anos foi submetido a uma nova ressonância magnética para monitorar a lesão na nuca.

Antes de seguir para o hospital, Lula recebeu um telefonema do mandatário russo, Vladimir Putin, com quem conversou sobre seu estado de saúde. Os líderes também falaram sobre a possível participação do petista por videoconferência na cúpula do Brics de Kazan.