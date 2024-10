Cidade mais rica do país, SP tem 1,4 milhão passando fome, diz pesquisador

Por que acontece isso em São Paulo? É uma das cidades mais caras para se morar no Brasil. E você tem, somadas à desigualdade, uma base populacional que ganha muito pouco, uma instabilidade de renda. Ou seja, a pessoa tem que decidir qual ponta vai pegar no mês e como vai estruturar as finanças dela.

No município de São Paulo, esse último inquérito traz informações muito precisas e interessantes para a gente entender essa dinâmica nas grandes metrópoles. Dado que a fome está nas grandes metrópoles. Por exemplo, 72% das pessoas em insegurança alimentar grave estão nas periferias de São Paulo. Então esse é o primeiro ponto.



O segundo ponto é, um trabalhador precarizado que tem uma renda extremamente comprimida, por exemplo, com pagamento de aluguel que você tem, ou financiamento, ou até mesmo com dívidas, Por isso é importante a gente entender, por exemplo, você ter um aumento no salário mínimo como política pública, porque o aumento no salário mínimo não só reflete, claro, nas pessoas empregadas registradas, reflete na cidade como um todo, e ele garante uma ampliação do poder de compra da população. João Pedro Magro, pesquisador do Instituto Fome Zero

