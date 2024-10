Milan bate Club Brugge por 3 a 1 na Liga dos Campeões

SÃO PAULO, 22 OUT (ANSA) - O Milan bateu o Club Brugge por 3 a 1 na terceira rodada da fase de liga da UEFA Champions League, nesta terça-feira (22), no estádio San Siro, na Itália.

Em um jogo repleto de grandes gols e muita emoção, o time da casa abriu o placar ainda no primeiro tempo, com Christian Pulisic. Os belgas empataram no início do segundo tempo com Kyriani Sabbe, deixando os Rossoneri aflitos.

No entanto, Tijjani Reijnders virou para os italianos e, ao final da partida, fez mais um, fechando a goleada para a equipe de Paulo Fonseca.